Valve sucht anderen Austragungsort für Dota-WM im August

Bellevue - Die diesjährige Dota-2-Weltmeisterschaft wird womöglich nicht wie geplant in Stockholm stattfinden. Wie Entwickler Valve Software in einem Blogpost mitteilte, gibt es Probleme, die die Einreise von Spielern und Zuschauern unterbinden könnten.

«Wir haben angefangen, uns nach Alternativen anderswo in Europa umzusehen, sollte die schwedische Regierung uns nicht unterbringen können», heißt es gegen Ende der Mitteilung über die zehnte Ausgabe von «The International», kurz TI10. «Wir sind zuversichtlich, dass wir in jedem Fall eine Lösung finden, mit der wir TI10 in diesem Jahr in Europa abhalten können.»

Als Grund gibt Valve das negative Votum des schwedischen Sportverbandes zur Aufnahme von E-Sport, sowie eine folgende Ablehnung des schwedischen Innenministers zur Einordnung der Dota-WM als «Elitesport-Turnier» an. Dies würde die Einreise von Spielern, Publikum und Turnier-Mitarbeitenden dem individuellen Ermessen von Grenzbeamten überlassen.

Eine Berufung sei seitens der schwedischen Regierung weiderholt abgelehnt worden. Neue Entwicklungen wolle man zeitnah kommunizieren. Die regionalen Qualifikationsrunden sollen wie geplant stattfinden.

