Vitality holt sich Sieg gegen Faze in CS:GO ESL Pro League

Auf der ersten Karte Anubis gelang es Faze in einem dominierenden Lauf 14 Runden zu holen. Dies ließ Vitality aber nicht auf sich sitzen: Nach der Halbzeit nutzte das französische Team neu gewonnenes Momentum und besiegte Faze in der Verlängerung mit 19:16. Auch auf der zweiten Karte Nuke ging es in die Verlängerung, die Vitality aber nutzte, um den entscheidenden Sieg mit 19:15 festzumachen.