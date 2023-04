Vitality und Astralis holen Siege in LoL LEC Gruppenphase

Verglichen zur ersten Partie gestaltete sich das Duell zwischen Fnatic und Astralis deutlich enger. Auch hier war es am Ende aber der Favorit, der sich durchsetzte und damit in das Gruppenfinale einzog. Zwar holte Fnatic in starker Manier das zweite Spiel, konnte einige Fehler des Gegners im Entscheidungsspiel aber nicht ausnutzen.