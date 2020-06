Vogelsberger Teams im Sinkflug

Foto: dpa

Lauterbach (mcs). Auf den Fußballplätzen herrscht aufgrund der Kontaktsperren landauf, landab zwar noch weitestgehend Leere, dafür rollt der Ball zumindest virtuell durch die Wohnzimmer einiger heimischer Vereine und Spieler. So treten in der E-Sport-Liga des Fußballportals "FuPa Mittelhessen" gleich vier Vertreter der Region an. In Gruppe D duellieren sich dabei die FSG Vogelsberg, die SG Landenhausen und die KSG Radmühl, die sogar mit zwei Teams an den Start gegangen ist, im Online-Fußballspiel Fifa 2020, ausgetragen auf der Playstation 4. Die ersten vier Team qualifizieren sich dabei nach Ende der Hauptrunde für die K.o.-Phase, der Tabellenfünfte darf zumindest noch auf ein Weiterkommen kommen.

Bevor die Hauptrunde am kommenden Montag mit den letzten drei Partien aller Teams zu Ende geht, hat allerdings keine der vier heimischen Mannschaften mehr die Chance, einen der ersten fünf Plätze zu belegen.

Am besten platziert ist nach wie vor die KSG Radmühl I, die aber auf Rang zehn schon neun Zähler Rückstand auf den Fünften Sotzbach/Birstein aufweist. Sowohl gegen die zweitplatzierte HBRS Hessenauswahl II (1:5) als auch gegen Kellerkind Fischborn (2:3) setzte es für das Team von Luis Feistel Niederlagen. Statt eines Angriffs auf die Playoffplätze kann das Ziel für den letzten Spieltag nur lauten, immerhin der beste der heimische Vertreter zu bleiben.

Und die Chancen dafür stehen zumindest nicht schlecht, denn alle weiteren Teams sind mittlerweile im Tabellenkeller angesiedelt. Die FSG Vogelsberg setzte ihre Talfahrt der letzten Wochen fort, unterlag sowohl Pfaffenhausen (2:5) als auch Wächtersbach (0:3) und rutschte nach der achten Niederlage in den letzten neun Spielen auf Platz 16 ab.

Auf den Rängen 19 und 20 und damit den letzten beiden der Tabelle sind vor dem letzten Hauptrunden-Montag die SG Landenhausen und die KSG Radmühl II platziert, aber immerhin gab es zuletzt ein wenig Grund zur Freude. So konnte die die SGL um Nico Kaspar, Julian Barth und Janis Lang nach Wochen der Punktlosigkeit endlich wieder einen Zähler einfahren, gegen Niedergründau hieß es am Ende 3:3.

Zwar liegt die KSG Radmühl II mit sechs Punkten nach wie vor auf dem letzten Tabellenplatz, konnte aber am vergangenen Montag den zweiten Saisonsieg feiern und ihre bisherige Punkteausbeute damit verdoppeln. Nach einem knappen 1:2 gegen Pilgerzell gelang gegen Wüstenwillenroth/Lichenroth ein 2:1-Erfolg. Und obwohl das Team von Sascha Tigges schon lange andere Ziele als die Playoff-Qualifikation verfolgt, ist die Freude nach dem vergangenen Spieltag groß. "Theeraphol Jäger hat beide Partien absolviert, einen Sieg gefeiert und das zweite Spiel nur ganz unglücklich in der Nachspielzeit verloren. Er war richtig gut drauf!", betont Kapitän Tigges, der vor dem Abschlussspieltag am kommenden Montag die Parole ausgiebt: "Wir sind jetzt nochmal an unsere Gegner herangerückt und werden alles geben, um den letzten Platz noch zu verlassen. Das ist definitiv unser Ziel. So oder so werden wir danach aber gemeinsam ein Bierchen auf die Runde trinken. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht!"