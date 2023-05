Wie Fanclubs Gemeinschaftsgefühl in den E-Sport bringen

Die schnelle Entwicklung habe selbst die Erwartungen der Organisation übertroffen. Schon nach dem ersten Sieg der Eintracht in der Prime League warteten 15 jubelnde Fans am Spandauer Bock auf das Team. „Wir haben uns wie ein Kreisliga-Team gefühlt“, sagt Baltes. „Das hatte ich in zwei, drei Jahren erwartet, und jetzt war es schon nach drei Wochen. Wie geil ist das denn?“