Wolves Esports löst Ticket für Blast R6-Major in Kopenhagen

Das Major in Kopenhagen ist das erste große internationale Turnier der laufenden Saison. Vom 24. April bis 7. Mai kämpfen die besten 24 Teams der Welt in der dänischen Hauptstadt um den Major-Titel, ihren Anteil an insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld und Qualifikationspunkte für das Six Invitational in Brasilien.