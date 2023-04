Wolves Esports und MNM Gaming erreichen Major-Playoffs

Das R6-Major in Kopenhagen ist das erste große internationale Turnier der laufenden Saison. Noch bis zum 7. Mai kämpfen die verbleibenden 16 Teams in der dänischen Hauptstadt um den Major-Titel, ihren Anteil an insgesamt 750.000 US-Dollar Preisgeld und Qualifikationspunkte für das Six Invitational in Brasilien.