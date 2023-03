3:2 in Köln: Mannheim erreicht Halbfinale der DEL-Playoffs

In der spektakulären, mit vielen Wendungen geprägten Serie gingen die Haie in einem starken ersten Drittel verdient durch Maximilian Kammer sechs Sekunden vor Ende des Durchgangs mit 1:0 in Führung. „Wir können mehr laufen“, forderte Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara in der Pause bei Magentasport.