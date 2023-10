Adler arbeiten sich ins Achtelfinale

MANNHEIM. (bore). Die Adler Mannheim haben in der Champions Hockey League (CHL) durch den glanzlosen 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)-Heimerfolg am Mittwoch gegen den HC Rouen das Achtelfinale erreicht. Am Freitag muss das Team von Trainer Johan Lundskog in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) um 19.30 Uhr in Bremerhaven bei den Fischtown Pinguins antreten. Zwei Tage später, Sonntag (15.), 14 Uhr, treffen die Adler in der heimischen Arena auf den Tabellenzehnten ERC Ingolstadt – beide Male ohne die Angreifer Taro Jentzsch und Matthias Plachta. Ersterer hat seinen Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, Plachta fällt verletzt länger aus.