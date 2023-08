Adler holen Gildon

Gildon wurde im NHL-Draft 2017 in der dritten Runde an Position 66 von den Florida Panthers ausgewählt und spielte in den darauffolgenden drei Jahren für die University of New Hampshire. Dort verbuchte der Defensivspezialist in 101 NCAA-Partien 21 Tore und 52 Vorlagen. Seine Profikarriere begann Gildon während der verkürzten Corona-Saison 2020/21 in Bakersfield und verdiente sich gleich in seiner Premierensaison mit 19 Punkten in 32 Spielen einen Platz im AHL-All-Rookie-Team. Vor seinem zweiten Engagement in Bakersfield lief der 1,91 Meter große und knapp 90 Kilogramm schwere Linksschütze für die Charlotte Checkers auf. In insgesamt 107 AHL-Spielen erzielte Gildon 41 Scorerpunkte (fünf Tore und 36 Vorlagen).