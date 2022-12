Adler Mannheim: Angreifer Simon Thiel fällt acht Wochen aus

Am Freitag, 19.30 Uhr, erwarten die Adler den Drittletzten Augsburg Panther. Die bisherigen beiden Duelle konnten die Adler mit 4:1 und mit 1:0 nach Verlängerung für sich entscheiden. Am Sonntag, 13.30 Uhr, müssen die Mannheimer dann bei den Wolfsburg Grizzlys ran, die als Fünfter vier Punkte Rückstand auf die Adler haben. Simon Thiel wird in beiden Duellen fehlen. Der 21-jährige Angreifer, der in bisher 21 Saisonspielen einen Treffer erzielte und drei Tore vorbereitete, zog sich im Training eine Beinverletzung zu und fehlt wohl acht Wochen. Dennoch geht Bill Stewart zuversichtlich in das Wochenende: „Wir haben die gesamte Saison vor Augen. Wir hatten in den letzten Wochen oftmals eine kurze Bank. Auch wenn nicht immer alles funktioniert hat, bin ich stolz auf meine Mannschaft, und ich blicke optimistisch auf die zweite Saisonhälfte. Die Jungs haben Charakter und Leidenschaft.“