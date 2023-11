Adler mannheim auf der Suche nach der Form

MANNHEIM. (bore). Die Adler Mannheim haben die nächsten beiden Niederlagen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kassiert. Die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog unterlag am Freitagabend zunächst bei der Düsseldorfer EG mit 2:3; am Sonntag verloren die Adler dann zu Hause gegen die Straubing Tigers mit 1:4.