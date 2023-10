Adler Mannheim finden viermal passende Antwort

MANNHEIM. (bore). Das Gipfeltreffen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hielt, was es im Vorfeld versprach. Die Adler Mannheim gewannen am Samstagabend bei den Kölner Haien mit 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) und eroberten damit die Tabellenspitze. Überragend bei den Kurpfälzern war Stürmer Kris Bennett, der drei Tore erzielte. „Wir haben viele Strafen kassiert, aber wir haben das in Unterzahl wahnsinnig gut gemacht“, lobte der Mannheimer Matchwinner nach dem fünften Sieg in Folge.