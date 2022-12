Adler Mannheim geloben Besserung

MANNHEIM. (bore). Bei den Mannheimer Adlern herrschte nach der 2:6-Niederlage im Top-Spiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in München am vergangenen Sonntag schlechte Stimmung. Trainer Bill Stewart haderte vor allem mit der mangelhaften Disziplin seiner Akteure. „Auf der Strafbank kannst du das Spiel nicht spielen, kannst du das Spiel nicht gewinnen. Wir sind über weite Strecken hinterhergelaufen, hatten durch die Disziplinlosigkeit keine Kraft“, ärgerte sich der Kanadier, der hofft, dass sein Team es am Mittwoch (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Zwölften Nürnberg Ice Tigers besser macht. Zumindest kündigt Matt Donovan, der einer der besten Adler-Spieler in München war, an: „Wir wollen schnelle Wiedergutmachung.“