Adler Mannheim machen Fabrizo Pilu ein Gescnenk

Fabrizio Pilu dürfte sehr motiviert sein, was die nächsten Spiele angeht. Der Adler-Verteidiger feierte am Dienstag seinen 21. Geburtstag. Die Teamkollegen sangen für ihn, danach gab es den 3:2-Sieg über Frankfurt. Und der Verein hatte noch etwas Besonderes, verlängerte den Vertrag des Defensivmanns, der Ende April 2024 ausgelaufen wäre, vorzeitig um ein weiteres Jahr. „Fabrizios Entwicklungskurve zeigt seit eineinhalb Jahren kontinuierlich nach oben. Er arbeitet in jedem Training unglaublich hart, will sich täglich verbessern und sein Potenzial ausschöpfen. Diese Bereitschaft, alles zu geben, findet man nicht bei allen Spielern in seinem Alter“, lobte Adler-Manager Jan-Axel Alvaraa. Pilu ist in Mannheim geboren und spielte in den Teams der Jungadler. 2021 wechselte der Verteidiger zu den Nürnberg Ice Tigers, wo er DEL-Erfahrung sammelte. Zur Saison 2022/23 kehrte Pilu nach Mannheim zurück. Seitdem stand er in 76 Pflichtspielen für die Adler auf dem Eis.