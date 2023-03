Adler Mannheim üben sich in Selbstkritik

Torhüter Arno Tiefensee, der für das letzte Drittel Brückmann ersetzte, erklärte nach dem 0:4: "Wir haben aber in den jüngsten Wochen eindrucksvoll gelernt, wie wichtig es ist, solche Spiele abzuhaken und nach vorne zu schauen." Für Chefcoach Bill Stewart war es kein schöner Abend vor den 11.578 Zuschauern. "Es war heute nicht unser Tag, aber deswegen braucht es in den Play-offs in einer Serie vier Siege", sagte der Kanadier. Adler-Stürmer David Wolf sieht im Hinblick auf die zweite Begegnung am Freitag (19.30 Uhr) in Köln Verbesserungsbedarf: "Wir müssen einfach in allen Bereichen mehr geben."