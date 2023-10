Adler Mannheim und die fehlende Konstanz

Gegen die Augsburg Panther, die am Donnerstagabend auf dem zwölften Rang der Tabelle standen, sind die Adler trotz des 4:7 in Iserlohn Favorit. „Wir müssen dann in der Defensive fokussierter sein“, fordert Adler-Stürmer Tyler Ennis, der in Iserlohn seinen Einstand gab und sich auf sein erstes Spiel in der SAP-Arena schon mächtig freut: „Vor eigenem Publikum wollen wir natürlich besser spielen.“