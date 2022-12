Arno Tiefensee macht einen guten Job

"Wir haben in einem Auswärtsspiel nur ein Gegentor bekommen, das ist durchaus positiv. Allerdings hatten wir mit lediglich sieben Minuten zu wenig Zeit in der Offensivzone. Das frustriert", befand Stewart nach der knappen Niederlage. Der Düsseldorfer Josef Eham sorgte schon in der dritten Spielminute für das Tor des Abends. Die Mannheimer drängten in der Folge auf den Ausgleich, doch Matthias Plachta hatte Pech mit einem Lattenschuss(10.) und Ryan MacInnis scheiterte aus guter Position am Düsseldorfer Goalie Henrik Haukeland (50). Insgesamt hatten die Adler zu wenig klare Torchancen. "Daran müssen wir arbeiten", sagte Stewart.