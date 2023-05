Auch Nordamerika-Profis Gawanke und Wissmann bei WM dabei

Der 23 Jahre alte Gawanke von Manitoba Moose wird allerdings mit leichter Verspätung nach Finnland reisen und am Samstag in Tampere erwartet, wo das deutsche Team bereits am Freitag zum Auftakt gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden spielt. Das bestätigte der Deutsche Eishockey-Bund am Rande des abschließenden Testspiel in München gegen die USA. Da am Samstag bereits das zweiten WM-Spiel gegen Finnland stattfindet, dürfte Gawanke frühestens am Montag erneut gegen das US-Team zum Einsatz kommen.