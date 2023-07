Auch Panne bei DEL-Spielplan - München eröffnet gegen DEG

Die Saison 2023/2024 findet wieder mit 14 Teams statt, daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen. Dann soll ein mögliches siebtes Playoff-Finale ausgetragen werden. Vier Partien finden in der kommenden Spielzeit jeweils an Samstagabenden statt, erstmals am 30. September das Traditionsduell der Kölner Haie mit den Adler Mannheim.