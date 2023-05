Auftrag an „Spiderman“ Seider: Deutsche WM-Abwehr retten

Mit einigen Tagen Regeneration und Abstand wandte sich der neben Ausnahmestürmer Leon Draisaitl beste deutsche Spieler aber noch einmal an den Deutschen Eishockey-Bund. „Ich muss auch Respekt sagen an Mo, dass er kommt. Wir kennen alle seine Situation. Du weißt, was demnächst für ihn ansteht in Detroit“, sagte Müller. „Trotzdem zu sagen 'ich mache das' - das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen“, sagte Müller.