Bill Stewart ist stolz auf seine Adler

MANNHEIM. Die Mannheimer Adler haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bei den Schwenninger Wild Wings am Montagabend in der ausverkauften Arena mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gewonnen. Damit haben die Badener in der Tabelle mit dem Zweiten Ingolstadt nach Punkten gleichgezogen. Bereits am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, wartet auf die Kurpfälzer die nächste knifflige Aufgabe. Die Mannheimer empfangen die Löwen Frankfurt.