Bronze bei WM: Letten empfangen Eishockey-Helden euphorisch

„Ihr seid unser sechster Spieler gewesen. Bei allen Spielen haben wir dank Euch in Überzahl gespielt“, lobte Vitolins die Anhänger, die Lettland bei den WM-Partien lautstark unterstützt hatten - zunächst in Riga, später dann in Tampere. So waren viele Fans mit Sonderflügen zum Halbfinale nach Finnland geflogen und hatte dort für Heim-Atmosphäre gesorgt. Den überraschenden Erfolg hatten zudem in Riga Tausende Fans beim Public Viewing an öffentlichen Plätzen verfolgt.