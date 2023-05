Chancen und Hoffnungen des DEB-Teams nach drei WM-Spielen

Das ist noch unklar. Für beide stehen nach dem NHL-Playoff-Aus von Draisaitls Edmonton Oilers am Sonntag und Grubauers Seattle Kraken am Montag Abschlussgespräche an. Gerade Draisaitl, der als einer der drei besten Stürmer der Welt gilt, ist frustriert. Aus Edmonton und aus Seattle ist die Anreise nach Tampere auch alles andere als unkompliziert. Draisaitl könnte im Optimalfall wenige Stunden vor dem Dänemark-Spiel in Finnland landen. Wahrscheinlicher ist in beiden Fällen eine Ankunft frühestens zum Spiel gegen Österreich am Freitag. Theoretisch könnte die Chance aufs Viertelfinale dann schon dahin sein.