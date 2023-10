Das Lazarett der Adler Mannheim ist groß

Neben Topscorer Matthias Plachta fehlen die Angreifer Tom Kühnhackl und Ryan MacInnis, die ebenfalls verletzt wohl länger ausfallen. Verteidiger Fabriziu Pilu meldete sich für die Reise in die Slowakei krank ab wie nun auch Jordan Szwarz. Der 32-Jährige verletzte sich in der Partie gegen Ingolstadt am Bein und fällt bei optimalem Heilungsverlauf sechs Wochen aus. Deshalb haben die Adler mit dem 18 Jahre alten Paul Mayer und dem 19-jährigen Noel Saffran zwei Youngsters für die Partie in Kosice nominiert.