DEB arbeitet „akribisch“ an Draisaitls WM-Teilnahme

Der 27 Jahre alte Stürmer war mit den Edmonton Oilers am Sonntagabend (Ortszeit) in den NHL-Playoffs ausgeschieden. „Es sind sehr viele Dinge zu erledigen. Wir sind sehr akribisch im Hintergrund. Wir sind auf alles vorbereitet“, sagte Künast am Montag vor dem Gruppenspiel gegen die USA im finnischen Tampere bei MagentaSport. Ob er bereits Kontakt zu Draisaitl hatte, ließ Künast offen. „Wenn es was zu vermelden gibt, werden wir es vermelden“, sagte er.