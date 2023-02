DEB-Kapitän Müller feiert „unvergesslichen Abend“

Am Sonntag geht es für die Rheinländer in Straubing weiter. In den restlichen vier Hauptrundenspielen geht es darum, die bestmögliche Position für die Playoff-Qualifikation zu erreichen. „Jetzt müssen wir in die Playoffs kommen und dann sind wir ein gefährlicher Gegner“, prophezeite der 36 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft an einem für ihn „unvergesslichen Abend“.