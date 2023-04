DEB-Keeperin Abstreiter fordert Reformen

Die deutliche Überlegenheit der USA und Kanada im Frauen-Eishockey erklärte Abstreiter vor allem an den viel professionelleren Strukturen in Nordamerika. Auch deshalb sei sie an ein US-College gewechselt. „Die stecken so viel Geld in Sport und eben auch ins Eishockey. Für mich war das die perfekte Ausbildung. Dadurch konnte ich meinen Sport fast professionell betreiben“, sagte die 24-Jährige.