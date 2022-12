DEB sucht Bundestrainer ohne Doppelfunktion

An seinem Zeitplan hält der DEB weiter fest. Bis zum U25-Lehrgang im Februar soll eine Lösung gefunden sein. Es solle „in 6 bis 8 Wochen“ eine Entscheidung getroffen werden, kündigte Künast an. Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Mai in Lettland und Finnland beginnt Anfang April.