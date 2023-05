DEB-Team bereitet sich in Riga auf WM-Viertelfinale vor

Allerdings geht die Schweiz auch diesmal als klarer Favorit in das Spiel. Mit acht NHL-Stars wurden die Eidgenossen souverän Erster der Gruppe B in Riga. Ziel des Teams ist der WM-Titel. Neben dem möglichen erneuten Halbfinal-Einzug geht es für Deutschland am Donnerstag auch um die direkte Olympia-Qualifikation für 2026. Im Falle eines Sieges wäre die dem DEB-Team kaum mehr zu nehmen.