DEB-Team heiß auf Medaille: „In der Lage, alle zu schlagen“

„Alles ist jetzt drin“, sagten NHL-Angreifer Nico Sturm und Torhüter Mathias Niederberger unisono, zwei bei dieser WM bislang herausragende Leistungsträger. Kapitän Moritz Müller befand nach dem furiosen 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) im Viertelfinale am Donnerstag in Riga gegen die Schweiz: „Ich glaube, dass wir in der Lage sind, jetzt alle Gegner bei dieser WM zu schlagen.“ Mit noch einmal gestiegenem Selbstbewusstsein durch die kämpferisch und spielerisch überzeugende Leistung gegen die bei der WM bislang überragenden Schweizer landete das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Freitag in Tampere.