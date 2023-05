DEB-Team mit Sieg über Schweiz im WM-Halbfinale

Maximilian Kastner (7. Minute) vom EHC Red Bull München und die NHL-Stürmer John-Jason Peterka (38.) und Nico Sturm (39.) schossen die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis ins Halbfinale, wo es am Samstag wieder im finnischen Tampere gegen die USA geht. „Es ist auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich will mich jetzt nicht zu früh freuen. Wir wollen so weit kommen wie möglich“, sagte Wojciech Stachowiak bei MagentaSport.