DEB-Team sieht sich trotz Niederlagen auf dem richtigen Weg

„Es hätten zwei Punkte sein können, es hätten auch sechs sein können. Jetzt sind es null. Wir wussten, dass wir in so eine Situation kommen können. Ich denke, wir sollten das Positive mitnehmen. Dass wir richtig gutes Eishockey gespielt haben zweimal. So müssen wir weiter spielen“, sagte Kapitän Moritz Müller. „Wir können mit viel Rückenwind rausgehen, einfach weiter Gas geben. Ich glaube, dann macht das viel Freude auf mehr hier“, sagte Seider zur bisherigen Leistung der Deutschen, die ohne 15 verletzte Leistungsträger in Finnland antreten.