DEB-Team wohl weiter mit Stanley-Cup-Sieger Sturm

Beide Stürmer sollen aber weiter dem vorläufigen WM-Kader angehören, der am Dienstag von Bundestrainer Harold Kreis nur punktuell verändert wird. Von den Grizzlys Wolfsburg sollen dann Torhüter Dustin Strahlmeier und Abwehrspieler Dominik Bittner dazu kommen. Erst in der kommenden Woche ist dann zur finalen Vorbereitungsphase in München noch einmal eine größere Kaderveränderung geplant. Dann stoßen neben NHL-Profi JJ Peterka von den Buffalo Sabres auch noch Spieler der beiden DEL-Finalisten EHC Red Bull München und ERC Ingolstadt zum Team.