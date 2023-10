DEL: Adler Mannheim holen die Maximalausbeute

Daniel Fischbuch avancierte am Sonntag vor 10.132 Zuschauern in der SAP Arena zum Matchwinner der Adler. Der Angreifer erzielte in der 44. Spielminute aus spitzem Winkel das 2:1 für die Adler. "Wir haben super verteidigt, der Sieg ist eine große Teamleistung gewesen", befand der Siegtorschütze. Im ersten Drittel hatte Stephan Loibl mit einer Einzelaktion die Mannheimer, die kurzfristig auf Angreifer Jordan Szwarz verzichten mussten, zunächst (10.) in Führung geschossen. Dann leistete sich allerdings Torhüter Arno Tiefensee einen Aussetzer, als er den Puck dem Ingolstädter Andrew Rowe vorlegte. Der ERC-Angreifer bedankte sich mit 1:1 (13.). In der Folge hatten die Adler die besseren Torchancen. Doch erst Fischbuch traf. In der Schlussphase drückte der Vizemeister noch einmal auf den Ausgleich. Die Adler hatten Glück, dass Casey Bailey drei Minuten vor Schluss nur den Innenpfosten traf. Arno Tiefensee hielt mit starken Paraden den Sieg fest. Lob gab es für den Goalie von seinem Trainer Johan Lundskog, der sagte: " Ich bin sehr glücklich darüber, wie Arno auf seinen Fehler reagiert hat. Er hat danach alles gehalten, was es zu halten gab. Unsere Bank war schon vor dem Spiel etwas kürzer, wurde durch den Ausfall von Szwarz noch kürzer. Ich bin sehr stolz, wie meine Jungs mit dieser Situation umgegangen sind, wie sie das Tempo trotzdem hochgehalten und sich belohnt haben."