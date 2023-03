DEL: München und Straubing gleichen aus

Damit ist klar, dass am Sonntag mindestens drei Serien in ein sechstes Spiel gehen. Auch zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haien steht es nach Siegen 2:2. Die Adler hatten am Dienstag in Köln mit 7:3 triumphiert. Lediglich der ERC Ingolstadt kann bereits am Freitag gegen die Düsseldorfer EG den Halbfinal-Einzug perfekt machen.