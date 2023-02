DEL-Vorletztem droht wochenlange Hängepartie

In Augsburger Fankreisen waren die angesprochenen Transfers auf den letzten Drücker - am Mittwoch endet die Wechselfrist - tatsächlich ein Thema. So könnte man doch das Team von Ex-Trainer Peter Russell aus Ravensburg unterstützen. Das ist aktuell Dritter in der zweiten Liga, kann aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht aufsteigen. Wenn die aufgepimpten Ravensburger am Ende DEL2-Meister würden, bliebe der Vorletzte der DEL erstklassig. Nach dpa-Informationen ist dies aber nicht mehr als ein Hirngespinst. Bis Mittwoch soll kein Augsburger mehr vorzeitig in die DEL2 abgegeben werden. Ravensburg und Russell werden es aus Augsburger Sicht so regeln müssen.