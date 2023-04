Deutliche Niederlage für DEB-Team in erstem WM-Test

Bis zum WM-Start am 12. Mai gegen Schweden hat Kreis noch in sechs weiteren Spielen Zeit, seine Vorstellungen umzusetzen und sein WM-Team zu finden. Nach dem Spiel am Samstag stehen in der Vorbereitung noch Tests gegen Österreich (20. und 22. April), in der Slowakei (28. und 29. April) zum Abschluss gegen die USA (9. Mai) an. Nach und nach wird sich der aktuelle Kader auch noch verändern und durch Spieler der in den DEL-Playoffs gescheiterten Clubs, noch geschonten Spielern und Nordamerika-Profis ergänzt.