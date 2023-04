Deutsche Eishockeyspielerinnen beenden WM mit Pleite

Am Freitag beendete das Team von Bundestrainer Thomas Schädler die WM in Kanada mit einer deutlichen Niederlage gegen Finnland. Im Platzierungsspiel verlor Deutschland in Brampton 2:8 (1:1, 1:3, 0:4). Damit erhält Finnland die Chance, um Platz fünf und damit um eine sichere Viertelfinalteilnahme 2024 zu spielen.