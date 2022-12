Doppelspieltag für die Luchse Lauterbach

Am Sonntag kommen die Eisadler in die Eishalle im Steinigsgrund. Dortmund befindet sich momentan zwei Plätze hinter den Lauterbacher Luchsen und spielte in der laufenden Runde ebenfalls zwei Mal gegen die Luchse. Dabei konnten sich die Lauterbacher jeweils mit einem Tor Unterschied, durchsetzen. In den letzten Spielen tun sich die Dortmunder ein wenig schwer, haben sie doch neun der vergangenen zehn Begegnungen verloren. Allerdings sind die Partien immer knapp und eng ausgegangen, sodass es auch gegen die Luchse wieder zu einem spannenden und engen Duell kommen wird.