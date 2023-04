Draisaitl: Gab noch kein Telefonat mit Bundestrainer Kreis

Das Team aus Kanada hat sich erneut für die Mitte April beginnenden Playoffs qualifiziert und hofft auf den Einzug ins Finale um den Stanley Cup. Eine WM-Teilnahme Draisaitls ist aber nur möglich, sollten die Oilers früh ausscheiden. Die Weltmeisterschaft in Tampere und Riga beginnt am 12. Mai, Spiel sieben in der Final-Serie um die Meisterschaft in der besten Eishockey-Liga der Welt könnte theoretisch erst am 19. Juni sein.