Dritte Schlappe in Folge für die Adler Mannheim

MANNHEIM. (bore). Die Adler Mannheim kassierten am Samstag in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihre dritte Niederlage in Folge. Die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog unterlag vor 10.594 Zuschauern den Augsburg Panthern mit 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0) nach Penaltyschießen. Das Positive: Die Mannheimer bekamen noch einen Punkt wegen des Remis nach regulärer Spielzeit gutgeschrieben.