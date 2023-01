Düsseldorf, Köln, Mannheim und München mögliche WM-Spielorte

Die WM-Vergabe erfolgt am 27. Mai am Rande der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tampere und Riga. Berlin und Krefeld, die sich ebenfalls als WM-Spielorte beworben hatten, sind demnach aus dem Rennen. Bei der endgültigen Bewerbungspräsentation im Frühjahr geht der DEB nur noch mit zwei Arenen ins Rennen. „Die Vorauswahl der Spielstätten wurde ausschließlich nach sachlichen Kriterien getroffen“, sagte DEB-Präsident Peter Merten.