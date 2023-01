Eishockey-Gott ist auf der Seite des EC Bad Nauheim

Machtwinner gegen Landshut: Bad nauheims Taylor Vause (l.) trifft in der Overtime zum wichtigen 3:2-Erfolg. (© Andreas Chuc)

Machtwinner gegen Landshut: Bad nauheims Taylor Vause (l.) trifft in der Overtime zum wichtigen 3:2-Erfolg. (© Andreas Chuc)

Der Eishockey-Zweitligist fing sich zunächst in Freiburg die fünfte Pleite in Serie, ehe gegen Landshut zwei Zähler geholt wurden. Bereits am Dienstag wartet der nächste Gegner.