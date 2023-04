Eishockey-Frauen starten WM mit Ziel Klassenerhalt

„Es wird enorm schwer, die Klasse zu halten. Mehr ist zurzeit auch nicht drin“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes, Christian Künast, vor dem Turnierbeginn. Am Donnerstag (17.00 Uhr) steht für das Team von Bundestrainer Thomas Schädler das erste Vorrundenspiel gegen Schweden an. Einen Tag später ist Finnland der nächste Gegner in der Gruppe B. Die entscheidenden Partien um den Klassenerhalt sind voraussichtlich am 9. und 11. April gegen Frankreich und Ungarn.