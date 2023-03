Eishockey: Luchse treffen auf die Bären

Können die Lauterbacher Luchse Neuwied im Play-Off-Halbfinale ein Bein stellen? Spiel eins findet am Freitag in Neuwied statt. (© Horst Schütz)

Können die Lauterbacher Luchse Neuwied im Play-Off-Halbfinale ein Bein stellen? Spiel eins findet am Freitag in Neuwied statt. (© Horst Schütz)

Im Halbfinale der Play-Offs der Eishockey-Regionalliga West gastiert Lauterbach am Freitag in Neuwied. Am Sonntag findet Spiel zwei der Serie in Lauterbach statt.