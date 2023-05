Eishockey-Team im WM-Halbfinale und noch nicht am Ende

Kapitän Moritz Müller wollte seinen Mitspielern nach dem dritten Einzug in ein WM-Halbfinale „nur ein Bier“ genehmigen, Bundestrainer Harold Kreis sogar „gar keins“. Der deutsche Triumphzug bei der Eishockey-Weltmeisterschaft soll auch nach dem fünften Sieg in Serie in Finnland und Lettland weitergehen. Im Halbfinale gegen die USA am Samstag in Tampere sieht die DEB-Auswahl nun die Chance auf die erste WM-Medaille nach 70 Jahren. „Es wird mal wieder Zeit“, sagte Bundestrainer Kreis in Riga nach dem eindrucksvollen 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) gegen den Erzrivalen Schweiz.