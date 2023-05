Eishockey-WM 2027 in Deutschland - „Meilenstein für den DEB“

Deutschland galt für die Vergabe der WM in vier Jahren als Favorit, am Donnerstag hatten die beiden möglichen Ausrichter beim Weltverbands-Kongress ihre Konzepte präsentiert. „Ich gratuliere dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. herzlich zur erfolgreichen Bewerbung“, wurde Bundesinnenministerin und Sportministerin Nancy Faeser in einer Verbandsmitteilung zitiert. 2017 und 2010 hätten deutsche Fans bewiesen, „mit welcher Leidenschaft und Fairness sie den Eishockey-Sport feiern und Mannschaften und Fans aus der ganzen Welt als Freunde empfangen“ können, sagte die SPD-Politikerin.