Adler haben Stürmer gefunden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Adler Mannheim haben auch das vierte und vorerst letzte Duell mit den Nürnberg Ice Tigers für sich entschieden und ihr imposantes Punktekonto auf 48 Zähler ausgebaut. In einer bis zum Schluss ausgeglichenen Partie setzte sich das Team von Cheftrainer Pavel Gross mit 4:2 durch. Sinan Akdag (2), Markus Eisenschmid und Taylor Leier schossen die Mannheimer zum 17. Saisonsieg, dem siebten in Folge.

Doppeltorschütze Sinan Akdag, der die Adler mit dem 2:2 und 3:2 auf Kurs brachte, gab zu, dass nicht alles Gold war bei den Mannheimern: „Um ehrlich zu sein, konnten wir uns nach unserem mäßigen zweiten Drittel glücklich schätzen, dass es 2:2 stand. Im letzten Drittel haben wir dank einer ordentlichen Leistungssteigerung den Sieg einfahren können.“

Die Mannheimer pausieren nunmehr bis Samstag, dann gastieren sie bei den Straubing Tigers (17.30 Uhr). Am Montag erwarten die Gross-Schützlinge dann den EHC Red Bull München zum Spitzenspiel in der SAP-Arena.

Derweil sind die Adler zum Ende der Transferperiode noch mal tätig geworden und haben ihre Offensivabteilung mit Sean Collins verstärkt. Der 32-jährige Kanadier stand im laufenden Wettbewerb für Kunlun Red Star aus der multinationalen KHL auf dem Eis und unterzeichnete nun bei den Adlern einen Vertrag bis Saisonende.

Als 19-Jähriger wurde Collins von den Columbus Blue Jackets gedraftet, konnte sich aber weder in Ohio noch später bei den Washington Capitals für dauerhafte NHL-Einsätze empfehlen. Zumeist war Collins in den Farmteams aktiv. Im Sommer 2016 zog es Collins in die KHL. Für Kunlun und HK Sotchi sammelte Collins in insgesamt 268 Spielen 125 Scorerpunkte (51 Treffer/74 Assists).

„Sean ist ein solider Spieler, der über viel Erfahrung verfügt“, so Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den 32-jährigen Kanadier. „Mit seiner Flexibilität können wir ihn in allen Situationen und auf allen Positionen einsetzen. Er hat in den vergangenen Jahren konstant gute Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er uns auf Anhieb helfen wird.“