Adler holen Routinier - Saisonaus für Desjardins

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Die Adler Mannheim sind nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen die Nürnberg Ice Tigers (19. Dezember) noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben Routinier Felix Schütz unter Vertrag genommen. Der 33-Jährige, der zuletzt für den EV Landshut in der DEL2 auf Torejagd gegangen ist, unterschreibt in Mannheim ein Arbeitspapier bis zum Ende der Saison 2020/21.

Deutschland, Kanada, USA, Russland, Lettland und Schweden - Schütz hat in seinem Leben schon einiges erlebt und vieles gesehen. 2005 wagte der gebürtige Erdinger den Sprung in die QMJHL, eine der Top-Juniorenligen in Nordamerika. Schütz' Startschuss einer bis heute beeindruckenden Laufbahn datiert aus dem Jahr 2007, als er für den ERC Ingolstadt in 46 Hauptrundenpartien zwölf Tore sowie dreizehn Vorlagen verbuchte. Damals war der Linksschütze gerade einmal 20 Jahre jung.

Seitdem hat Schütz, der in Deutschland auch für Köln, München und Straubing gespielt hat, reichlich internationale Erfahrung in der AHL, KHL und SHL gesammelt. Zudem trug der Angreifer 140-mal das Trikot der A-Nationalmannschaft, mit der er an sieben Weltmeisterschaften teilnahm und 2018 bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewann.

Derweil müssen die Adler die komplette kommende Saison auf den früheren Stanley-Cup-Sieger Andrew Desjardins verzichten. Der 34 Jahre alte Kanadier muss aufgrund einer Hüftverletzung am Donnerstag operiert werden und fällt monatelang aus. "Einen deiner Top-Mittelstürmer ersetzen zu müssen, ist extrem bitter", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara in einer Vereinsmitteilung. Die DEL-Saison wird nach zweimaligem Verschieben an diesem Donnerstag mit dem Spiel der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG eröffnet.